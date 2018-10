Gesundheit im Pendelstress

Fakt sei jedoch, dass ein Zeitaufwand von mehr als ab 90 Minuten täglich für Hin- und Rückfahrt kritisch für die Gesundheit werde, so Dr. Häfner, Chefarzt der Abteilung Verhaltensmedizin und Psychosomatik an der Deutschen Klinik für Integrative Medizin und Naturheilverfahren in Bad Elster. Er therapiert Menschen, die unter der Last des Pendelns und anderen Stressfaktoren leiden.