Ein Bonbon mit Scheinwerfer und Kamera

Eine neuartige Kapsel entwickelt derzeit das Max-Planck-Institut für intelligente Systeme in Stuttgart. Diese Kapsel soll nicht nur Aufnahmen im Magen- und Darmbereich machen. Sie soll auch Medikamente punktgenau an entzündete Stellen oder zu Wucherungen bringen – und so in viel höherer konzentrierter und wirksamerer Form als herkömmliche Medikamente Wirkung bringen. Außerdem soll diese Kapsel Biopsien entnehmen können– also Gewebeproben. Und sie kann von außerhalb des Körpers über ein elektromagnetisches Feld gesteuert werden. Sie kann also wesentlich länger im Körper bleiben als eine herkömmliche Kapsel, die den Körper auf dem natürlichen Wege durch den Darm wieder verlässt.