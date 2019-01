Da die Ansteckungsgefahr in Gemeinschaftseinrichtungen deutlich erhöht ist, darf ein erkranktes Kind laut §34 Abs. 1 IfSG solange nicht in den Kindergarten oder in die Schule, bis ein Arzt bescheinigt, dass es nicht mehr ansteckend ist. Die Einrichtungen müssen jeden Scharlachfall an das zuständige Gesundheitsamt melden. Eine Impfung gegen Scharlach ist bislang nicht möglich. Die auslösenden Bakterien kommen in verschiedenen Varianten vor und können auch verschiedene Toxine absondern. An Scharlach kann man deshalb auch mehrfach erkranken.