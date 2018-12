Verbraucher | Volle Kanne - Gesundheit zu kaufen?

Auf zahlreichen Gesundheitsmessen bieten zum Weltgesundheitstag am 7. April Aussteller "Gesundheit für alle" an. Doch was bringen heilende Kräuter und Luxus-Massagesessel? Medizinjournalist Dr. Christoph Specht testet die Produkte.