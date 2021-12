Getrüffeltes Grillhähnchen

Um das Hähnchen vorzubereiten, es innen und außen unter laufendem Wasser abspülen und anschließend trocken tupfen. Mit einem scharfen Messer die Flügel am Gelenk abtrennen. Dann vorsichtig Haut und Fleisch voneinander trennen und die Hand achtsam in den entstandenen Raum schieben, um die Haut komplett zu lösen.



Den Trüffel fein hobeln und zusammen mit dünnen Scheiben Butter unter der Haut verteilen. Dann das Hähnchen außen und innen pfeffern und salzen. Majoran und Rosmarin in das Innere des Hähnchens geben. Mit Bratengarn die Keulen am Körper fixieren. Das Hähnchen dann auf ein Gitter geben und in den auf 180 Grad vorgeheizten Backofen geben. Das Hähnchen hat eine Garzeit von etwa 30 bis 45 Minuten. Als Richtwert gelten etwa 15 Minuten Backzeit je 500 Gramm Fleisch. Es sollte dann eine Kerntemperatur von 75 Grad erreicht haben – sollte man kein Bratenthermometer zur Hand haben, so kann man auch einen Metallspieß in die Keule stecken. Führt man ihn an die Lippe und dieser fühlt sich unangenehm heiß an, so ist das Hähnchen fertig.



Den Rotkohl in Spalten schneiden und auf ein Backblech geben. Die Kartoffeln schälen, grob zerteilen und dazulegen. Ebenso mit dem Blumenkohl und den Karotten verfahren. Das Gemüsebett mit Salz, Pfeffer und Muskatnuss würzen, bevor einige Butterflocken und angestoßene Knoblauchzehen darauf verteilt werden. Das Blech unter das Hähnchen schieben, sodass etwa austretende Butter aufgefangen wird.



Für die Sauce die Schalotte zerkleinern und in Butter farblos anschwitzen. Geflügelfond und Sahne dazugeben und aufkochen lassen. Mit Trüffelpaste würzen, dann die Sauce pürieren und zusammen mit Grillhähnchen und Gemüse anrichten. Mit etwas Trüffel garnieren und sofort servieren.