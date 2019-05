Was geht in einem Elternteil vor, dass Agressivität und Wut die Liebe zum eigenen Kind überlagern? Prof. Dr. Kathrin Yen, Ärztliche Direktorin des Instituts für Rechts- und Verkehrsmedizin am Universitätsklinikum Heidelberg plant eine Ambulanz für Gewaltopfer und verrät uns, dass hier oftmals ganz unabhängig von Einkommen oder sozialem Status ein Phänomen zu Tage tritt: die Überforderung. Sind Eltern mit ihrer Situation überfordert, kommt es in einer Kurzschlussreaktion zu einer Gewaltentladung. Typische Folge eines solchen Ausbruchs ist das Schütteltrauma. Natürlich kommen die verletzten Kinder oft aus einem familiären Umfeld, in dem Gewalt bereits vorherrscht.