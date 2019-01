Entzündungshemmend sind gesunde Fette wie die Omega 3-Säure. Sie ist zum Beispiel in Leinöl, in Leinsamen oder in Walnüssen enthalten. Große Hoffnung setzen die Ärzte auch in Gelbwurz. Warum? Dazu Professor Michalsen: „Von Gelbwurz wissen wir, dass zwei bis drei gestrichene Teelöffel am Tag eine antirheumatische Wirkung haben.“