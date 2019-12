Gicht - Rötung und Schwellung der Gelenke

Harnsäuren werden im Körper produziert oder mit der Nahrung aufgenommen. Wenn ihre Konzentration über die Löslichkeitsgrenze (6mg/dl Blut) ansteigt, beginnen sie zu kristallisieren und es entstehen so genannte Uratkristalle, die sich in den Gelenken und im Gewebe ablagern. Die Ablagerungen werden von weißen Blutkörperchen angegriffen, wobei Entzündungsstoffe freigesetzt werden, was die enormen Schmerzen bei einem Gichtanfall hervorruft. Neueste Studien belegen, dass es eine genetische Veranlagung zur Störung der Harnsäureausscheidung gibt. Diese kann das Risiko, einen Gichtanfall zu erleiden, um bis zu einhundert Prozent erhöhen. Der Harnsäurerückstau und die Kristallisierung werden dann in der Regel durch eine an Purinen reiche Ernährung mit viel Fleisch (vor allem Innereien oder rotes Fleisch) ausgelöst.