Gift im Holz

Früher wurden giftige Holzschutzmittel, die die inzwischen verbotenen Stoffe PCP (Pentachlorphenol, Bakterizid und Fungizid), Lindan (Insektizid) oder DDT (Dichlordiphenyltrichlorethan, Insektizid) enthielten, relativ sorglos eingesetzt. Auch Jahrzehnte nach dem Einsatz der Mittel sind die Giftstoffe noch im Holz nachweisbar und können ausdünsten, ohne dass die Bewohner sie sehen oder riechen können. So gelangen sie zum Beispiel über den Hausstaub, an dem sie sich anlagern, in die Atemwege.