Glaukom – erkennen und behandeln

Ist das Glaukom noch nicht weit fortgeschritten, wählt der Arzt in der Regel zunächst den konservativen Behandlungsansatz. Dieser besteht aus einer Tropftherapie. Die Patienten müssen dafür täglich ein bis drei Mal das betroffene Auge tropfen. Wichtig dabei: Die Tropftherapie muss absolut regelmäßig und konsequent durchgeführt werden. Am besten tropfen Patienten immer zur selben Zeit. So kann sich der Augeninnendruck durch eine zu lange Tropfenpause nicht erhöhen.