Glückliche Familien, zufriedene Chefs

Wie also bringt man am besten Kinder und Karriere in Einklang? Vorbild ist dabei Dänemark: Da sind über 80 Prozent der Mütter berufstätig und 80 Prozent der sechs- bis zehnjährigen Kinder werden außerhalb der Schule betreut. In Deutschland arbeiten im Vergleich nur 69 Prozent der Mütter, davon nur 30 Prozent in Vollzeit. In Dänemark hat die Müttererwerbstätigkeit eine viel längere Tradition. Auch die Kinderbetreuung ab dem ersten Lebensjahr ist seit Langem vorbildhaft, da die außerschulischen Betreuungsangebote in Dänemark eine längere Entwicklungsgeschichte haben. „Die bezahlten Elternzeiten, die Arbeitsflexibilität und die Kinderbetreuungsangebote sind dabei im Stadtteil, im Ort, im Dorf, in dem die Familien leben und arbeiten, aufeinander abgestimmt und nicht nur im Bundesdurchschnitt“, so die Expertin Daniela Grunow.