Glücksbringer-Schoko-Tarte

Zutaten (für circa 8 Portionen)

für eine Springform Ø 26 cm

200 g Edelkuvertüre (mind. 70 % Kakaoanteil)

80 g Butter

4 Eier

70 g Ahornsirup

55 g Mehl (Typ 405 oder Kokosmehl)

8 Glücksbringer aus Marzipan (z.B. Kaminkehrer, Hufeisen, Kleeblatt, Schweinchen, Schneemann, rote Glückspilze)



Zubereitung (circa 20 Minuten, ohne Backzeit)

Kuvertüre und Butter in einer Schüssel im Wasserbad schmelzen.



Eier und Ahornsirup aufschlagen, am besten mit einem Rührgerät. Schokoladenmasse zugeben, verrühren, gesiebtes Mehl oder Kokosmehl ebenfalls gut einrühren. Diese Masse in einer mit Backpapier ausgelegten Form mit eingefettetem Rand füllen. Im vorgeheizten Backofen bei 200 Grad Umluft circa 12 Minuten backen.



Mit den Glückbringern dekorieren. Dazu einen Salat von frischen und getrockneten Früchten servieren.