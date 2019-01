Glühwein selbst gemacht

Keine Behälter oder Schöpfkellen aus Aluminium, Kupfer, Zinn oder Messing verwenden – diese Materialien geben Stoffe in das Getränk ab, die in größeren Mengen schädlich wirken. Verwenden Sie am besten ein Gefäß aus Edelstahl. Halten Sie den Glühwein immer bei geschlossenem Deckel warm, damit nicht zu viel Alkohol entweicht und gießen Sie bei Bedarf etwas frischen Wein nach. Traditionell wird Glühwein im Becher oder in der Tasse serviert – nicht im Glas. Frischen roten Glühwein können Sie an seiner intensiv roten Farbe erkennen. Ist er rostrot oder braun, ist er durch langes Warmhalten im offenen Gefäß oxidiert und nicht mehr genießbar!