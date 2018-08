Rotwein in einem Topf erwärmen. Die halbe Orange und den halben Apfel samt Schale in walnussgroße Stücke schneiden. Die weihnachtlichen Gewürze als Ganzes und nicht gestoßen in einen Teefilterbeutel packen und zubinden. Alles zusammen mit dem Honig im Rotwein erwärmen. Grill für das Hähnchen auf 170 Grad vorheizen. Die weihnachtlichen Gewürze zusammen mit einem Esslöffel Salz und einem Esslöffel braunen Zucker in einem Mörser zerstoßen oder in einer Küchenmaschine zerkleinern. Das Hühnchen in eine Schüssel geben und mit der Gewürzmischung gut einrubbeln.