Gnocchi mit Rinderhack und Chilitomaten

Kartoffeln säubern, kochen, abschütten, gut ausdämpfen lassen, schälen, durch die Kartoffelpresse drücken. Eigelb und Maismehl zugeben, gehackte Kräuter zufügen, gut vermengen, mit Salz und weißem Pfeffer würzen. Masse auf mehlierter Arbeitsfläche zu Stangen rollen, Gnocchi schneiden, in sprudelndes Salzwasser einlegen und circa drei Minuten ziehen lassen.



Zwiebelwürfel in heißem Olivenöl glasig angehen lassen, Rinderhackfleisch zugeben und anbraten. Die Gemüsewürfel zufügen, fein gehackten Knoblauch mit unterziehen, Tomatenmark einrühren, mit Kalbsfond angießen, Tomatenpüree zugeben, unterrühren, mit Salz und Pfeffer würzen.



Gnocchi gut abtropfen lassen, zum Rinderhack geben, leicht durchschwenken. Frischen Oregano, Tomatenwürfel zugeben, mit Ingwer, Kreuzkümmel, Chiliflocken würzen. Das Gericht in einem tiefen Teller anrichten, mit Rosmarinsträußchen garnieren.