Ziergräser im Garten

Viele Gräser mögen keine Staunässe und für sie ist daher ein lockerer Boden wichtig. Also sollten die Gräser am besten ab Ende März in tendenziell eher nährstoffarmen Boden gesetzt werden. Am Anfang ist eine Düngung mit einem organischen Dünger oder Humus empfehlenswert. Später muss nicht mehr nachgedüngt werden.

Waldstauden freuen sich über eine Mischung aus Erde und vorkompostiertem Laub. Steppengräser bevorzugen einen Cocktail aus Erde, die mit Sand abgemagert wurde.