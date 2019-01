Gräser für Garten und Balkon

Blauschwingel

Quelle: imago/blickwinkel

Mittelhohe Gräser eignen sich ebenfalls für ein Staudenbeet. Die Rutenhirse hat besonders graziles Gras und fiedrige Blütenstände, die Tau- und Regentropfen einfangen – und dadurch eindrucksvoll funkeln. Sie erreicht mit Blüten eine Höhe von 150 Zentimetern und wird meistens für sonnige Beete verwendet. Lang blühende schweifartige Silberähren und horstige Blattbüschel (ohne Ausläufer) zeichnen das Silberährengras aus. Mit Blüten wird es bis zu 90 Zentimeter hoch. Es fühlt sich in voller Sonne auf warmen Böschungen besonders wohl, wird aber auch gerne einzeln im Beetvordergrund verwendet. Das Liebesgras fasziniert mit purpurfarbenen Blüten, die im Herbst zu Cremefarben wechseln. Das Liebesgras wird am besten an voll sonnigen Standorten gepflanzt. Trotz seiner dünnen und haarfeinen Gestalt erreicht es eine Höhe von 80 Zentimetern.



Der Blauschwingel wächst in polsterförmigen Horsten und erreicht mit Blüte eine Höhe von 25 Zentimetern. Dieses Gras wird in voller Sonne auf einem trockenen und mageren Standort verwendet. Der Blauschwingel ist somit ideal für Steingärten und Felssteppen. Seine blaue Farbe behält er das ganze Jahr über. Eine Teilung alle zwei bis drei Jahre hält die Pflanze ansehnlich. Das Bärenfellgras bildet dichtgeschlossene, fellartige Flächen und ist dadurch als Strukturelement in großzügigen Staudenbeeten geeignet. Das Federgras oder Engelshaar bringt eine luftige Eleganz in die Beete und sieht selbst im Winter noch schön aus.