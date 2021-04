Gratiniertes Ragout fin ‎

Hähnchenbrust in kleine Würfel zerteilen, Egerlinge mit Küchenkrepp gut abreiben, würfeln. ‎Aubergine in Scheiben schneiden, mit Zitronensaft beträufeln, mit Salz und Pfeffer anwürzen. ‎Zucchini würfeln.‎



Hähnchenbrust mit Egerlingen und Zucchiniwürfeln in heißem Olivenöl blond anbraten, mit wenig ‎Maismehl stäuben, mit Geflügelbrühe kurz ablöschen, mit Sahne verfeinern, Tomatenwürfel ‎mit unterziehen, mit Salz und Pfeffer würzen.‎



Auberginenscheiben in heißem Olivenöl beidseitig kurz anbraten, Ragout fin darauf anhäufen, ‎mit geriebenem Parmesan bestreuen, im vorgeheizten Backofen bei 180 Grad Oberhitze kurz ‎überbacken. Auf Teller anrichten und mit roter Kresse garnieren.



