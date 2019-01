„Verweigern Sie jede Unterschrift, wenn Sie nicht wenigstens ein paar Tage Zeit haben, die Unterlagen in Ruhe zu lesen. Studieren Sie insbesondere die Risikohinweise, die Hinweise zu den Kosten und die Kündigungsregelungen intensiv. Quittieren Sie nichts, was Sie nicht erhalten haben und unterschreiben Sie keine Erklärungen zur ordnungsgemäßen Beratung. Ob die tatsächlich in Ordnung war, kann im Streitfall nur ein Gericht abschließend bewerten“, so Feck.