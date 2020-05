Gratinierter Spargel mit Graved Lachs

Von den Orangen die Schale abreiben und zur Seite stellen. Nun den Saft auspressen und in einen kleinen Topf geben, mit vier Esslöffeln Zwiebelpulver vermischen und aufkochen. Dann vier Eigelbe in eine Metallschüssel, die Eiklare in eine separate Schüssel geben. Die Orangen-Zwiebel-Reduktion zu den Eigelben geben und über einem Wasserbad aufschlagen. Dann löffelweise weiche Butter einrühren, bis eine feste Sämigkeit entsteht. Orangenabrieb, Salz, Cayennepfeffer und etwas Zucker zugeben. Die Eiklare zu einem festen Schnee schlagen und zum Teil unter die Hollandaise heben.