Griechische Ferienküche

Zutaten (für vier Personen)

300 g Pflücksalat

250 g Fetakäse in Würfel

150 g Kritharaki (griechische Nudeln)

100 g Paprikaschotenwürfel (bunt)

8 Radieschen in Scheiben

80 g Rettichstäbchen

8-10 schwarze Oliven in Ringe

1 rote Zwiebel in Ringe



Für die Marinade:

5 EL Olivenöl

1 Chilischote ohne Kerne in Ringe

1 Frühlingszwiebel (in Ringe geschnitten)

80 ml weißen Traubensaft oder -most

4 EL Weinessig

1 Zitrone, Saft

2 Knoblauchzehen, gehackt

1 Msp. Kreuzkümmel

1 Msp. Kardamom

Salz



Zubereitung (circa 15 Minuten, ohne Ziehzeit)

Die Salatzutaten (außer Pflücksalat) locker miteinander vermengen. Alle Zutaten der Marinade dezent miteinander verrühren und über die Salatmischung geben, circa 15 bis 20 Minuten durchziehen lassen. Gut gewaschenen Pflücksalat mit der Salatmischung gefühlvoll vermengen, auf Tellern verteilen.



Der Salat eignet sich auch zum Mitnehmen. Hierbei kann alles vermischt und in ein Einmachglas abgefüllt werden. Achtung: Die Marinade sollte hier separat abgefüllt sein und erst vor dem Verzehr darüber gegeben werden.