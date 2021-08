Griechischer Joghurt

Die Walnüsse grob anstoßen und mit Mehl, Zucker, einem Ei und Backpulver in eine Schüssel geben. Honig, die weiche Butter, Orangenabrieb sowie grob gehackten Salbei zugeben und zu einem homogenen Teig vermischen. Den Teig teilen und zu dicken Laiben formen. Auf ein Backblech geben und etwa 15 Minuten bei 200 Grad backen.



Dann die Laibe schräg in dicke Scheiben schneiden und auf einer Schnittfläche wieder auf das Backblech legen. Erneut backen, dieses Mal bei 180 Grad für etwa 10 Minuten, sodass sie rundherum kross und goldbraun werden.



In den Back- und Wartezeiten den Joghurt zubereiten. Hierzu die Pfirsiche entsteinen und in feine Spalten schneiden. Mit Zitronenabrieb und -saft, einer Prise Zucker und etwas Honig marinieren. Die Pfirsiche nun in Dessertschalen geben. Den griechischen Joghurt darauf verteilen, mit einigen Walnüssen und Honig garnieren und zusammen mit den Keksen servieren.