Eine Impfung kann in der Regel keine Grippeerkrankung auslösen. Denn die übliche jährliche Grippeimpfung mit inaktiviertem Impfstoff (dem sogenannten Totimpfstoff) enthält keine vermehrungsfähigen Erreger. Die fälschliche Annahme, die Impfung könne auch die Erkrankung auslösen, beruht auf zwei Umständen: Zum einen wird in der Erkältungssaison geimpft, so kann es passieren, dass Geimpfte zufällig zeitgleich eine Erkältung bekommen und die Impfung dafür verantwortlich machen. Zum anderen können nach der Impfung Allgemeinsymptome wie beispielsweise Frösteln, Müdigkeit, Übelkeit oder Muskelschmerzen auftreten. Solche Impfreaktionen klingen in der Regel nach ein bis drei Tagen wieder ab.