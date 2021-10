Grissini con Parmigiano Reggiano‎

Grissini mit Schinken umwickelt

Quelle: imago/agefotostock

Die Hefe zusammen mit dem Zucker in lauwarmem Wasser auflösen. Das Mehl in eine große Schüssel füllen und in der Mitte mit den Fingern eine Mulde formen. Hier nun zunächst 50 Milliliter Olivenöl hineingeben, danach das Wasser mit der aufgelösten Hefe. Wer eine Knetmaschine hat, kann den folgenden Knetvorgang auch mit der Küchenmaschine erledigen. Nun 100 Gramm von dem frisch geriebenen Parmesan dazugeben, ebenso Salz und Pfeffer. Die Masse kneten, bis ein glatter Teig entsteht.