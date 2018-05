Weniger Geld bei grober Fahrlässigkeit?

1. Fall: Platzregen ruiniert die Sitze

Pech gehabt und nasser Hintern: Die Teilkasko zahlt (sowieso) nur bei Überschwemmung, nicht aber bei Regen.



2. Fall: Handy oder andere Wertsachen geklaut

Für Gegenstände im Auto könnte die Hausratversicherung eintrittspflichtig sein – in diesem Fall aber wohl nicht. So leicht darf man es den Langfingern auch nicht machen.



3. Fall: Schlüssel stecken gelassen

Ist grob fahrlässig. Den Schlüssel sollte man schon am Mann haben – auch nicht in der Jacke an Garderobe. Wenn hinterher das Auto weg ist, muss sich der Fahrer eine gewisse Mitschuld anrechnen lassen.