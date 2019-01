Die Zutaten in dieser Reihenfolge in den Mixer geben: Apfel, Banane, Minze und Spinat, Eiswürfel, Öl. Mit Wasser aufgießen, bis die Apfel- und Bananenstücke im Mixbehältnis bedeckt sind. Den Mixer anschalten und so lange mixen, bis ein cremiger Smoothie entstanden ist. Der Smoothie kann bis zur gewünschten Konsistenz mit Wasser verdünnt werden.