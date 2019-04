Grüner Spargel

Grünen Spargel von der Mitte aus nach unten schälen und unten etwas abschneiden. In sprudelndem Salzwasser mit Butterflocke und Zucker auf den Biss blanchieren, gut abtropfen und erkalten lassen, mit Salz und Pfeffer würzen. Dann mehlieren, durchs aufgeschlagene Ei ziehen, in einer Mischung aus fein gehackten Haselnüssen und geriebenem Parmesan wenden, in heißem Olivenöl rundum knusprig ausbraten.