Grünkohl-Rezepte

Zubereitung (circa 20 Minuten)

Grünkohl gut waschen, grob hacken und zusammen mit kleinen Kartoffelwürfeln und Gemüsebrühe weich dünsten, dann alles mit dem Pürierstab fein pürieren. Zwiebelwürfel in Öl glasig dünsten, Maismehl einrühren und mit dem Grünkohlpüree auffüllen, Kochsahne zugeben, kurz köcheln und abschmecken.



Forellenscheiben klein schneiden, kurz anfrosten, in den Mixer geben und mit einem Esslöffel Sauerrahm zu einer Fischfarce (Masse) aufbereiten. Davon mit dem kleinen Löffel Nockerln abstechen, in kochendes Wasser geben und circa sechs Minuten ziehen lassen. Suppe in Tellern anrichten, Nockerln einlegen und nach Belieben mit Knoblauchcroûtons verfeinern.



Tipps zum nachhaltigen Fischkauf finden Sie auf den Seiten des WWF und bei Greenpeace.