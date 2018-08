Griechische Gurken-Joghurtsuppe

Gurke säubern, würfeln, im Mixer fein pürieren und in eine Schüssel geben. Joghurt und zwei Drittel der Radieschen fein geraffelt zugeben, gut verrühren. Etwas Gemüsebrühe, gehackte Dillspitzen und geschnittene Minze unterarbeiten, mit Salz und Pfeffer würzen. Halloumikäse würfeln und in heißem Olivenöl blond anbraten. Suppe in Tassen oder Terrine abfüllen, Halloumiwürfel darüber verteilen, restliche Radieschen in Streifen schneiden, darüber streuen, mit Dillsträußchen und Minze garnieren.