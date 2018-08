Gutscheine als Geschenk

Gutscheine sind drei Jahre lang gültig – egal, was darauf steht. Eine eigenmächtige Verkürzung dieser Frist durch den Aussteller sei unzulässig, so Rechtsanwalt Michael Terhaag. Außerdem gelte: „Es wird nicht ab dem Ausstellungsdatum, sondern erst ab dem Ende des Jahres gerechnet, in dem der Gutschein ausgestellt wurde.“ Auf eine Verlängerung über diese drei Jahre hinaus habe der Inhaber hingegen keinen Anspruch, auch wenn einige Händler aus Kulanz dazu bereit seien.