Gymnasium für Sehbehinderte und Sehende

Blinde oder sehbehinderte Menschen müssen sich in einer Welt der Sehenden zurechtfinden. Umso wichtiger ist es, dass beide Seiten voneinander lernen. An der Deutschen Blindenstudienanstalt in Marburg findet genau dies statt.

Beitragslänge: 5 min Datum: 08.10.2019 Verfügbarkeit: Video verfügbar bis 08.10.2020