Verbraucher | Volle Kanne - Haartransplantation nach Unfall

Antonella Trovato hat seit einem Unfall in ihrer Kindheit eine große Narbe am Kopf. An der Stelle wachsen keine Haare mehr. Für sie ist das so belastend, dass sie sich für eine Haartransplantation entschied. Jetzt ist die Narbe besser kaschiert.