Seltene Haarzell-Leukämie

Die Haarzell-Leukämie ist eine seltene, bösartige Blutkrebserkrankung von der in Deutschland jährlich nur circa 200 Menschen betroffen sind. Der Name der Erkrankung leitet sich vom Erscheinungsbild der Krebszellen ab, die kleine haarähnliche Ränder aufweisen. Da die Haarzell-Leukämie nur selten auftritt und in den meisten Fällen zunächst keine Symptome zeigt, wird die Erkrankung häufig lange nicht diagnostiziert. Dies kann fatale Folgen haben, da die Haarzell-Leukämie unbehandelt tödlich verläuft.