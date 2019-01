Hackfleisch-Süßkartoffelbällchen auf Sesam-Chinakohl

Kartoffelwürfel in sprudelndem leichten Salzwasser auf den Biss blanchieren, abschütten, erkalten lassen, mit Hackfleisch, Eier, Quark, Schnittlauchröllchen, gehackter Petersilie gut vermengen, mit Ingwer, Kreuzkümmel, Salz und Pfeffer würzen. Von der Masse Bällchen abdrehen, in heißem Olivenöl rundum anbraten, von der Hitze nehmen, zur Seite stellen.



Chinakohl längs halbieren, Streifen schneiden, Zwiebeln schälen, fein würfeln, in heißem Olivenöl glasig angehen lassen, Chinakohlstreifen zugeben, kurz mit angehen lassen, mit etwas Gemüsebrühe angießen, gerösteten Sesam zufügen, unterheben, mit Salz und Pfeffer würzen. Bällchen darauf setzen, im vorgeheizten Backofen bei 120 bis 140 Grad durchziehen lassen, danach mit gezupfter Blattpetersilie bestreuen, in der Pfanne servieren.



Dieses Gericht ist glutenfrei.