Hackfleischbällchen

Hackfleisch mit Eiern, Zwiebelwürfeln, gehackter Petersilie und Paprikawürfeln gut vermengen, mit Salz und Pfeffer würzen. Mozzarellakugeln (leicht angefrostet) in Maismehl wenden, mit Hackmasse ummanteln und in heißem Olivenöl rundum ausbraten.



Frühlingszwiebelröllchen in heißem Olivenöl angehen lassen, mit Tomatensaft angießen, etwas Ketchup zugeben, Tomatenwürfel mit unterheben, leicht köcheln lassen.



Basilikumblätter mit geschälten Knoblauchzehen, Pinienkernen, geriebenem Parmesan und Olivenöl im Mixer fein pürieren, herausnehmen, mit Salz und Pfeffer würzen.



Tomatenkompott als Bett in tiefem Teller anrichten, Bällchen daraufsetzen, mit Pesto überziehen und mit abgeschnittener Kresse garnieren.