Altbackene Brezeln in feine Scheibchen schneiden, mit erhitzter Milch angießen, kurz vermengen. Fein gewürfelten Knoblauch und gehackte Petersilie zugeben und mit unterheben. Zwiebelwürfel in heißem Öl glasig angehen lassen, Hackfleisch zugeben, kurz mit anrösten, kalt werden lassen, zu den Brezeln zufügen und mit Salz und Pfeffer würzen. Eier verschlagen, zur Masse geben und gut vermischen.



Muffinform fetten, Boden mit Backpapier auslegen und Masse bis zu einer Haube einfüllen. Mit geröstetem Sesam bestreuen und im vorgeheizten Ofen bei 160 Grad circa 18 bis 20 Minuten backen.



Zwiebelwürfel in heißem Öl glasig angehen lassen, Paprikawürfel zugeben, mit Salz und Pfeffer würzen, mit Tomatensaft angießen, mit Gemüsebrühe auffüllen und auf den Biss dünsten lassen. Zum Schluss Salbeiblätter zugeben, auf flachem Teller als Spiegel angießen, Muffins stürzen, daraufsetzen, mit Chiliflocken bestreuen und mit Salbeiblättern garnieren.