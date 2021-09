Peperonata mit scharfen Hackpralinen

Zwiebel und Knoblauch grob klein schneiden und nacheinander in etwas Olivenöl anschwitzen. Auch die Paprika nur grob zerteilen und mitbraten. Fenchelsamen sowie Orangenabrieb und -saft hinzufügen. Nun so lange schmoren lassen, bis die Paprika weich sind und die Flüssigkeit weitestgehend verdampft ist - das sollte etwa 10 bis 15 Minuten dauern. Dann einen Schuss Essig sowie die geviertelten Tomaten hineingeben, bis diese etwas ihre Struktur verlieren. Dies kann schon einige Stunden vorher vorbereitet werden - wenn die Peperonata länger durchzuzieht, wird der Geschmack intensiver. Ob man sie zum Essen dann erneut erwärmen oder lieber kalt verzehren möchte, ist Geschmackssache.



Für die Hackpralinen das Hackfleisch mit einem Ei, Tomatenmark, Paprikapulver, dem eingeweichten und ausgedrückten Brötchen, fein gehacktem Oregano, Salz und einer fein gewürfelten Zwiebel vermischen. Hierbei gut durchkneten, sodass eine Bindung entsteht.



Den Mozzarella mit etwas Peperoncini-Sud und Paprikapulver marinieren. Die Peperoncini fein würfeln und mit dem Mozzarella vermischen. Nun aus der Hackmasse kleine Bällchen formen, in die Mitte eine Vertiefung drücken, etwas Mozzarella-Masse hineingeben und die Bällchen sorgfältig wieder verschließen. Die Hackpralinen nun in raffiniertem Olivenöl goldbraun braten und auf einem Bett aus Peperonata servieren.