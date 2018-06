Hähnchen-Pilz-Bohnenpfanne

Makkaroni in sprudelndem Salzwasser auf den Biss kochen und abschütten. Pfifferlinge mit einem Pinsel abpinseln, kalt abbrausen, abtropfen lassen, auf Küchenkrepp abtupfen und in heißem Olivenöl mit Zwiebelwürfel angehen lassen.



Hähnchenbrust in grobe Streifen schneiden und mit Frühlingszwiebel-Röllchen in heißem Olivenöl angehen lassen. Blanchierte Schnippelbohnen zugeben, anschwenken, mit Sahne angießen und mit Salz und Pfeffer würzen. Vorbereitete Makkaroni und Pfifferlinge zugeben. Gehackte Petersilie, Schnittlauch-Röllchen und gerebelten Thymian zufügen. Das Gericht in einem tiefen Teller anrichten. Kirschtomaten in Olivenöl anbraten, würzen und daraufsetzen. Kresse abschneiden und darüberstreuen.