Geschnetzelte Hähnchenbrust

Danach in heißer Pfanne mit allen Ingredienzien leicht anbraten und mit Maismehl bestäuben. Mit Hühnerbrühe angießen, etwas Kokoswasser zufügen, aufkochen und leicht simmern lassen. Kokosmilch und Röllchen von Frühlingszwiebeln zugeben, aufkochen lassen. Currypulver, Röllchen von Chilischoten und Melonenkugeln untermischen und mit Salz nachwürzen. In einem tiefen Teller anrichten. Wildreis in eine Mokkatasse abfüllen, etwas andrücken, in die Mitte setzen, mit Minzekrönchen garnieren.