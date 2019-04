Kirschtomaten halbieren, in heißem Olivenöl anbraten, mit Salz und Pfeffer würzen. Gekochte, gut abgetropfte Spaghetti in heißem Olivenöl kurz anschwenken, geriebenen Parmesan unterheben. Auf eine Gabel drehen und in tiefem Teller in der Mitte anrichten. Hähnchengeschnetzeltes und Kirschtomaten rundum mit ansetzen, mit Thymiansträußchen garnieren.