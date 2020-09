Hähnchenkeulen mit Rosenkohl-Füllung

Verbraucher | Volle Kanne - Das Rezept zum Downloaden

Aus Salz, Pfeffer, Zitronenabrieb, Rosmarin, Paprika und Zwiebelpulver eine Gewürzmischung herstellen. Die Keulen innen und außen damit gut einreiben. Die durch die Knochen-Entnahme entstandenen Taschen mit blanchiertem Rosenkohl füllen und mit Zahnstochern verschließen. In einer Pfanne bei mittlerer Temperatur auf einer Seite anbraten, den restlichen Rosenkohl mit anbraten. Alles im Ofen bei 180 Grad Celsius circa 30 Minuten weitergaren.



Kartoffeln auf einem Hobel in dünne Scheiben schneiden. Eine kalte Pfanne mit Backpapier auslegen und dieses mit Butter bestreichen. Die Kartoffeln dekorativ auslegen, salzen und pfeffern. Die Pfanne kurz auf dem Herd erhitzen, danach für 20 bis 25 Minuten in den Ofen stellen. In einer neuen Pfanne nun die zerkleinerten Knochen anrösten, Karotten-, Sellerie- und Zwiebelwürfel zugeben und angehen lassen. Später Tomatenmark zugeben und anrösten, mit Traubensaft und Hühnerbrühe ablöschen. Absieben und die Sauce gegebenenfalls mit etwas kalt angerührter Speisestärke abbinden und kurz aufkochen lassen. Mit den Resten des Gewürzsalzes würzen. Die Kartoffeln auf einen Teller geben, darauf die Keule ohne Zahnstocher und den Rosenkohl platzieren und mit etwas Sauce beträufeln.