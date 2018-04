Couscous mit kochender Gemüsebrühe übergießen und circa sieben bis zehn Minuten quellen lassen. Frühlingszwiebel in Röllchen schneiden und mit Sellerie- und Paprikawürfeln in heißem Olivenöl angehen lassen. Dann den Couscous hinzufügen und mit etwas Gemüsebrühe angießen.

Zwiebelwürfel in heißem Olivenöl glasig angehen lassen. Schnippelbohnen mit etwas Geflügelfond angießen und auf den Biss dünsten lassen. Mit Salz und Pfeffer würzen, als Bett auf dem Teller anrichten und ausgelaufene Speckstreifen darüber streuen. Hähnchenkeule daraufsetzen, mit Zitronenthymian garnieren. Dann den Couscoussalat daneben anhäufen und mit Chiliflocken bestreuen.