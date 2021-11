Hähnchenspieß im Sesammantel auf Glasnudeln

Glasnudeln in leicht sprudelndem Salzwasser auf den Biss kochen. Anschließend kalt ablaufen und abtropfen lassen. Die Nudeln mit ansautierten Paprikawürfeln, gehacktem Ingwer, fein gewürfeltem Knoblauch, Röllchen einer frischen Chilischote, Limetten- und Apfelsaft, Sojasauce, Sambal Oelek, Öl, gehacktem Koriander gut vermengen. Circa 30 Minuten einziehen lassen und danach mit Salz und Pfeffer würzen.



Hähnchenbrüste in Würfel schneiden, auf Holzspieße auffädeln und mit Limettensaft beträufeln. Dann in heißem Öl rundum anbraten und mit Kardamom, Ingwer und Kreuzkümmel aromatisieren. Anschließend mit Austernsauce rundum einpinseln und mit geröstetem Sesam gut bestreuen. Die Spieße am Ofenrand durchziehen lassen und leicht mit Chilisauce überziehen.



Nudelsalat auf flachem Teller anhäufen, Spieß darauflegen und mit Lavendelblüten garnieren.