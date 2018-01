Mit Hängepflanzen gestalten

Hängepflanzen lassen sich in wasserdichten Übertöpfen kultivieren. Allerdings muss man mit Fingerspitzengefühl gießen. Fast alle Hängepflanzen sind empfindlich gegenüber Staunässe, aber nur die wenigsten nehmen vorübergehenden Wassermangel krumm. Sie sind in aller Regel robuste Gesellen. Einfacher ist es, einen Innentopf in den Übertopf zu stellen. Füllen Sie etwas Granulat in den Übertopf, so dass die Luft von unten zirkulieren kann.