Häusliche Gewalt

Jährlich erinnert der "Internationale Tag gegen Gewalt an Frauen" am 25. November an das Ausmaß von Gewalt gegen Frauen - ein Tabuthema, das eine junge Frau durchbrechen und anderen Frauen Mut machen möchte.

