Wild und lecker: Hagebutten

Wildfrüchte wie die Hagebutte beinhalten meist viel Vitamin C und sind reich an Mineralien und sekundären Pflanzenstoffen. Einige der Früchte schmecken besser und werden bekömmlicher, wenn sie etwas Frost abbekommen – so auch die Hagebutte, ihr Fruchtfleisch wird weicher und die Frucht gewinnt an Süße.