Gebratener Halloumi auf Apfelcarpaccio

Äpfel säubern, Kernhaus ausstechen, Äpfel in dünne Scheiben schneiden, mit Zitronensaft beträufeln, auf flachem Teller rundum auflegen, obenauf gesäuberten, zerpflückten Friséesalat verteilen.



Apfelessig mit Olivenöl verrühren, gerebelten Thymian zugeben, mit Salz und Pfeffer würzen. Halloumikäse würfeln, in heißem Olivenöl mit geviertelten Maronen anbraten, zur Marinade zufügen, vermengen, Chilischote und Frühlingszwiebeln in Röllchen schneiden, beides zur Marinade geben, unterheben, auf vorbereiteten Teller verteilen, mit restlicher Marinade beträufeln. Dazu passen in Knoblauchbutter angeröstete Stangenbrotscheiben.