Tiermast: Mehr Transparenz durch neue Siegel?

In Umfragen zeigen sich die meisten Verbraucher tierlieb, dennoch greifen sie im Supermarkt zu Billigfleisch. Dieser Widerspruch lasse sich recht einfach erklären, sagt Bernhard Burdick von der Verbraucherzentrale Nordrhein-Westfalen. Zum einen lieben die Verbraucher günstige Lebensmittel und finden es in Ordnung, ein Schnäppchen zu machen. Zum anderen, so der Verbraucherschützer, werde das gesamte Fleischangebot vollmundig als artgerecht und qualitativ hochwertig beworben. „Tierschutz, Umweltschutz oder besonderen Geschmack kann man für den niedrigen Preis nicht erwarten, das aber können Verbraucher bei den idealisierten Abbildungen und schönen Werbeversprechen kaum erkennen“, erklärt Burdick.