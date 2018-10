Hände waschen nicht vergessen!

Wer die Wahl hat, sollte zu Flüssigseife greifen. Bei Stückseife können sich krankmachende Bakterien und Viren leichter einnisten, da das Seifenstück nach dem Waschen feucht bleibt und damit einen idealen Nährboden für Keime bietet. Sind die erstmal am Seifenstück, können sie bei der nächsten Benutzung an andere weitergegeben werden. Bei der Flüssigseife kommt man in der Regel nur einmal kurz mit dem Pumpspender in Kontakt, wo weniger Bakterien lauern.



Auch in ihren Zusammensetzungen unterscheiden sich die feste und die flüssige Variante. Die flüssige Variante enthält synthetische Inhaltsstoffe, meist Tenside. Vorteil: Sie sind dem pH-Wert der Haut meist besser angepasst (etwa bei 5, Haut pH-Wert durchschnittlich etwa bei 5,5). Bei Seifenstücken wird der Säureschutzmantel der Haut meist etwas stärker angegriffen, weil der pH-Wert sich nach der Benutzung zunächst normalisieren muss.