Ein Drittel der Hasenkeule in kleine Würfel zerteilen. Egerlinge säubern und in Scheiben schneiden. Beides mit Zwiebelwürfeln in heißem Öl kurz anbraten. Das restliche Fleisch wird in kleine Stücke geschnitten und leicht angefrostet. Im Mixer mit eiskalter Sahne fein pürieren. In eine Schüssel geben und mit Salz und Pfeffer würzen. Angebratenes Fleisch mit Egerlingen und Zwiebeln zum Brät geben und gut vermengen. Pistazien, Thymian, gehackte Petersilie zufügen, unterziehen, mit Salz und Pfeffer nachwürzen. Von der Masse eine Rolle formen, in heißem Olivenöl anbraten und etwas abkühlen lassen. Speckscheiben auflegen, Rolle daraufsetzen, einrollen, einwickeln, in eine Pfanne setzen, Rosmarin und Thymianzweig zugeben und im vorgeheizten Backofen bei etwa 80 Grad eine gute Stunde garen lassen.